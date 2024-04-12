Лебедева (Ананьева) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Ананьева) Александра Алексеевна

Место рождения

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

14.03.1899

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1899

Отец: Ананьев Алексей Степанович

Мать: Ананьева Татьяна Степановна

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
17.04.1917

Муж: Лебедев Василий Ильич

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Лебедев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Лебедев Василий Ильич

Рождение ребёнка
03.05.1924

Дочь: Корешкова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Лебедев Василий Ильич

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Антонова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Лебедев Василий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Лебедев Василий Ильич

Смерть
1990
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