Лебедева (Ананьева) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1899
Дата смерти1990
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1899
Бракосочетание
17.04.1917
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лебедев Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Лебедев Василий Ильич
Рождение ребёнка
03.05.1924
Дочь: Корешкова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Лебедев Василий Ильич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Антонова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Лебедев Василий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лебедев Василий Ильич
Смерть
1990