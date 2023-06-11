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Трифонов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.2014

Сын: Трифонов Николай Александрович

Мать ребёнка: Трифонова Ирина Геннадьевна

Рождение ребёнка
17.04.2019

Сын: Трифонов Иван Александрович

Мать ребёнка: Трифонова Ирина Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова Ирина Геннадьевна