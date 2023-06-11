Трифонов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.2014
Сын: Трифонов Николай Александрович
Мать ребёнка: Трифонова Ирина Геннадьевна
Рождение ребёнка
17.04.2019
Сын: Трифонов Иван Александрович
Мать ребёнка: Трифонова Ирина Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно