Лазарева Надежда Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева Надежда Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рысев Евгений -

Мать: Рысева Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
19.01.1997

Дочь: Фролова Анна Александровна

Отец ребёнка: Лазарев Александр Валентинович

Рождение ребёнка
23.05.2003

Сын: Лазарев Валерий Александрович

Отец ребёнка: Лазарев Александр Валентинович

Рождение ребёнка
23.05.2003

Сын: Лазарев Олег Александрович

Отец ребёнка: Лазарев Александр Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Александр Валентинович

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