Лазарева Надежда Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рысев Евгений -
Мать: Рысева Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
19.01.1997
Дочь: Фролова Анна Александровна
Отец ребёнка: Лазарев Александр Валентинович
Рождение ребёнка
23.05.2003
Сын: Лазарев Валерий Александрович
Отец ребёнка: Лазарев Александр Валентинович
Рождение ребёнка
23.05.2003
Сын: Лазарев Олег Александрович
Отец ребёнка: Лазарев Александр Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно