Саган Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саган Самуил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эся

Мать ребёнка: Саган Рейза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голда

Мать ребёнка: Саган Рейза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саган Борис

Мать ребёнка: Саган Рейза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Саган Рейза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саган Яков

Мать ребёнка: Саган Рейза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецов Елена (Лия)

Мать ребёнка: Саган Рейза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саган Рейза

Смерть
Неизвестно
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