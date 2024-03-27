Саган Самуил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эся
Мать ребёнка: Саган Рейза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голда
Мать ребёнка: Саган Рейза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саган Борис
Мать ребёнка: Саган Рейза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Саган Рейза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саган Яков
Мать ребёнка: Саган Рейза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецов Елена (Лия)
Мать ребёнка: Саган Рейза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саган Рейза
Смерть
Неизвестно