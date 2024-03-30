Дмитриева Евдакия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1924
Сын: Дмитриев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Дмитриев Иван
Рождение ребёнка
24.12.1926
Сын: Дмитриев Николай Иванович
Отец ребёнка: Дмитриев Иван
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Дмитриев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Иван
Смерть
1991
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно