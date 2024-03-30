Дмитриева Евдакия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Евдакия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1924

Сын: Дмитриев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван

Павловское, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
24.12.1926

Сын: Дмитриев Николай Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван

Павловское, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Дмитриев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван

Павловское, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Иван

Смерть
1991
Павловское, Шаховская, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Павловское, Шаховская, Московская область
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