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Мацкевич Игорь Александрович

Место рождения

Брестская область, Лунинецкий район, деревня Бостынь

Дата рождения

20.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1971

Отец: Мацкевич Александр Константинович

Мать: Мацкевич Елена Григорьевна

Брестская область, Лунинецкий район, деревня Бостынь
Рождение ребёнка
11.03.1994

Дочь: Федорчук Александра Игоревна

Мать ребёнка: Мацкевич Ирина Витальевна

Ухта, Ухта, Республика Коми
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)