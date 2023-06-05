Мацкевич Игорь Александрович
Место рожденияБрестская область, Лунинецкий район, деревня Бостынь
Дата рождения20.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1971
Брестская область, Лунинецкий район, деревня Бостынь
Рождение ребёнка
11.03.1994
Дочь: Федорчук Александра Игоревна
Мать ребёнка: Мацкевич Ирина Витальевна
Ухта, Ухта, Республика Коми
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)