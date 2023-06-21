(Antam) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Antam) Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1886

Дата смерти

24.08.1886

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1886

Отец: Antam Andrus

Мать: Antam Liisa

Смерть
24.08.1886