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(Antam) Anna
(Antam) Anna
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1886
Дата смерти
24.08.1886
Пол
Женский
Отец
Antam Andrus
1847 г.р.
Мать
Antam (Roos) Liisa
1851 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
09.06.1886
Отец:
Antam Andrus
Мать:
Antam Liisa
Смерть
24.08.1886
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