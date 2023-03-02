Грязных Козьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрязных Козьма

Грязных Козьма

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Грязных Федор

Мать: ?

Рождение ребёнка
1698

Сын: Gryaznyh / Грязных Savelii

Мать ребёнка: Грязных Лукерия

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Gryaznyh Marina

Мать ребёнка: Грязных Лукерия

Рождение ребёнка
1704

Сын: Грязных Тимофей

Мать ребёнка: Грязных Лукерия

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Gryaznyh Avdotia

Мать ребёнка: Грязных Лукерия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close