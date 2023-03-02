Грязных Козьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Грязных Федор
Мать: ?
Рождение ребёнка
1698
Сын: Gryaznyh / Грязных Savelii
Мать ребёнка: Грязных Лукерия
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Gryaznyh Marina
Мать ребёнка: Грязных Лукерия
Рождение ребёнка
1704
Сын: Грязных Тимофей
Мать ребёнка: Грязных Лукерия
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Gryaznyh Avdotia
Мать ребёнка: Грязных Лукерия
Смерть
Неизвестно