Сырмолот (Кудинова) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырмолот (Кудинова) Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1956

Дата смерти

29.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1956

Отец: Кудинов Андрей Прокофьевич

Мать: Никифорова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
13.10.1977

Дочь: Сырмолот Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Сырмолот Василий Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1987

Дочь: Сырмолот Марина Васильевна

Отец ребёнка: Сырмолот Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1988

Дочь: Рыбалка Полина Васильевна

Отец ребёнка: Сырмолот Василий Иванович

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
12.09.1990

Дочь: Московка Марина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырмолот Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
29.05.1993
Партизанск, Партизанский, Приморский край
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