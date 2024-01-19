Сырмолот (Кудинова) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1956
Дата смерти29.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1956
Рождение ребёнка
13.10.1977
Дочь: Сырмолот Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Сырмолот Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1987
Дочь: Сырмолот Марина Васильевна
Отец ребёнка: Сырмолот Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1988
Дочь: Рыбалка Полина Васильевна
Отец ребёнка: Сырмолот Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1990
Дочь: Московка Марина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сырмолот Александр
Смерть
29.05.1993