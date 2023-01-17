Сизова (Медведева) Ирина Иванова
Место рождения
Дата рождения06.05.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1851
Отец: Медведев Иван Матвеев
Бракосочетание
02.02.1870
Муж: Сизов Абрам Васильев
Второй брак для Абрама и первый для Ирины
Рождение ребёнка
06.06.1872
Сын: Сизов Кирилл Абрамов
Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев
Рождение ребёнка
13.11.1873
Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев
Рождение ребёнка
23.06.1876
Дочь: Феврония Абрамовна
Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев
Рождение ребёнка
17.08.1879
Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев
Рождение ребёнка
13.03.1882
Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев
Рождение ребёнка
20.12.1884
Дочь: Анастасия Абрамова
Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев
Рождение ребёнка
09.05.1887
Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев
Рождение ребёнка
14.02.1890
Сын: Сизов Фёдор Абрамов
Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев
Рождение ребёнка
15.07.1892
Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев
Смерть
Неизвестно