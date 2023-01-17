Сизова (Медведева) Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизова (Медведева) Ирина Иванова

Сизова (Медведева) Ирина Иванова

avatar

Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

06.05.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1851

Отец: Медведев Иван Матвеев

Мать: Медведева Домна Митрофанова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
02.02.1870

Муж: Сизов Абрам Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Второй брак для Абрама и первый для Ирины
Рождение ребёнка
06.06.1872

Сын: Сизов Кирилл Абрамов

Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.11.1873

Сын: Сизов Матвей Абрамович

Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.06.1876

Дочь: Феврония Абрамовна

Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.08.1879

Сын: Сизов Андрей Абрамович

Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.03.1882

Сын: Сизов Алексей Абрамович

Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.12.1884

Дочь: Анастасия Абрамова

Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Сизов Григорий Абрамов

Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.05.1887

Сын: Сизов Николай Абрамович

Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.02.1890

Сын: Сизов Фёдор Абрамов

Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.07.1892

Сын: Сизов Владимир Абрамов

Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close