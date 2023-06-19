Мартынович Андрей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения18.08.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1861
Отец: Мартынович Кузьма Самуилович
Мать: Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мартынович Николай Андреевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынович Петр Андреевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдо Ксения Андреевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеновия Андреевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелания Андреевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно