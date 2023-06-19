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Мартынович Андрей Кузьмич

Место рождения

Черноградь, Червенский район, Минская область

Дата рождения

18.08.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1861

Отец: Мартынович Кузьма Самуилович

Мать: Софья Григорьевна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Мартынович Николай Андреевич

Мать ребёнка: ?

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынович Петр Андреевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдо Ксения Андреевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеновия Андреевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелания Андреевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно