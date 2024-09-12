Елисеева (Бальчикова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Бальчикова) Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бальчиков Владимир Ильич

Мать: Бальчикова Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Тамара Эдуардовна

Отец ребёнка: Елисеев Эдуард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Максим Эдуардович

Отец ребёнка: Елисеев Эдуард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Никита Эдуардович

Отец ребёнка: Елисеев Эдуард

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Эдуард

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