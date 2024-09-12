Елисеева (Бальчикова) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Тамара Эдуардовна
Отец ребёнка: Елисеев Эдуард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Максим Эдуардович
Отец ребёнка: Елисеев Эдуард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Никита Эдуардович
Отец ребёнка: Елисеев Эдуард
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисеев Эдуард