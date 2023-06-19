Фокин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокин Михаил Иванович

Место рождения

Овсянка, город Дивногорск, Красноярский край

Дата рождения

14.10.1911

Дата смерти

19.08.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Овсянка, город Дивногорск, Красноярский край
Бракосочетание
1946

Жена: Фокина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фокина Мария

Смерть
19.08.1969
Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область