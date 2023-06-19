Фокин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения14.10.1911
Дата смерти19.08.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1946
Жена: Фокина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фокина Мария
Смерть
19.08.1969
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно