Авакян Сергей Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвакян Сергей Давидович

Авакян Сергей Давидович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.2011

Отец: Авакян Давид Хачатурович

Мать: Авакян Екатерина Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close