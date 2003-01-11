Госсен Фердинанд
Место рожденияНадаровка, Казахстан
Дата рождения07.07.1929
Дата смерти11.01.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Надаровка, Казахстан
Бракосочетание
17.07.1957
Жена: Госсен Анна
Надаровка, Казахстан
Рождение ребёнка
07.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Госсен Анна
Надаровка, Казахстан
Смерть
11.01.2003
Калькар, Германия