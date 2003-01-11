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Госсен Фердинанд

Место рождения

Надаровка, Казахстан

Дата рождения

07.07.1929

Дата смерти

11.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Надаровка, Казахстан
Бракосочетание
17.07.1957

Жена: Госсен Анна

Надаровка, Казахстан
Рождение ребёнка
07.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Госсен Анна

Надаровка, Казахстан
Смерть
11.01.2003
Калькар, Германия