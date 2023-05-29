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Лоскутов Илья Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1926

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: Лоскутов Сергей Никитьевич

Мать: Лоскутова Евдокия Поликарповна