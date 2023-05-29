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Лоскутов Илья Сергеевич
Лоскутов Илья Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1926
Пол
Мужской
Отец
Лоскутов Сергей Никитьевич
1886 г.р.
Мать
Лоскутова (Брагина) Евдокия Поликарповна
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Отец:
Лоскутов Сергей Никитьевич
Мать:
Лоскутова Евдокия Поликарповна
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