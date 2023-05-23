фон Крогиус (Зедерштедт) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Зедерштедт Иван
Мать: Зедерштедт Ангелика
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Трофимова Алиса фон
Отец ребёнка: Фон Крогиус Адольф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крогиус Борис
Отец ребёнка: Фон Крогиус Адольф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крогиус Дмитрий
Отец ребёнка: Фон Крогиус Адольф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крогиус Август
Отец ребёнка: Фон Крогиус Адольф
Смерть
1920