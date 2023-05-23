фон Крогиус (Зедерштедт) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Крогиус (Зедерштедт) Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Зедерштедт Иван

Мать: Зедерштедт Ангелика

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Трофимова Алиса фон

Отец ребёнка: Фон Крогиус Адольф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крогиус Борис

Отец ребёнка: Фон Крогиус Адольф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крогиус Дмитрий

Отец ребёнка: Фон Крогиус Адольф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крогиус Август

Отец ребёнка: Фон Крогиус Адольф

Смерть
1920