Колесникова Рафика Музафаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1982
Сын: Колесников Артем Андреевич
Отец ребёнка: Колесников Андрей Гениевич
Рождение ребёнка
23.04.1986
Сын: Колесников Антон Андреевич
Отец ребёнка: Колесников Андрей Гениевич