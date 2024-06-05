Колесникова Рафика Музафаровна 19.06.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колесникова Рафика Музафаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Андрей Гениевич

Рождение ребёнка
08.03.1982

Сын: Колесников Артем Андреевич

Отец ребёнка: Колесников Андрей Гениевич

Рождение ребёнка
23.04.1986

Сын: Колесников Антон Андреевич

Отец ребёнка: Колесников Андрей Гениевич

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