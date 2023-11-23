Дарья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1788
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поликарп Федулов
Отец ребёнка: Федул Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Федулов
Отец ребёнка: Федул Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феофил Федулов
Отец ребёнка: Федул Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтий Федулов
Отец ребёнка: Федул Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федул Яковлев
Рождение ребёнка
1753
Сын: Даниил Федулов
Отец ребёнка: Федул Яковлев
Смерть
1788