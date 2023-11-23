Дарья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поликарп Федулов

Отец ребёнка: Федул Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Федулов

Отец ребёнка: Федул Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феофил Федулов

Отец ребёнка: Федул Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтий Федулов

Отец ребёнка: Федул Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федул Яковлев

Рождение ребёнка
1753

Сын: Даниил Федулов

Отец ребёнка: Федул Яковлев

Смерть
1788

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