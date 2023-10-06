Брусенцев Егор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусенцев Егор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Елисавета Егоровна

Мать ребёнка: Брусенцева Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Феодосия Егоровна

Мать ребёнка: Брусенцева Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Варвара Егоровна

Мать ребёнка: Брусенцева Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Брусенцев Раул Егорович

Мать ребёнка: Брусенцева Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пузанова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Брусенцева Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Егоровна

Мать ребёнка: Брусенцева Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусенцев Николай Егорович

Мать ребёнка: Брусенцева Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусенцев Александр Егорович

Мать ребёнка: Брусенцева Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусенцев Петр Егорович

Мать ребёнка: Брусенцева Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лария Егоровна

Мать ребёнка: Брусенцева Екатерина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брусенцева Екатерина Егоровна

Смерть
Неизвестно
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