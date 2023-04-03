Праскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Иван Лазарев
Мать: Ксения Васильева
Бракосочетание
11.01.1878
Муж: Агафон Лавров
Рождение ребёнка
01.01.1880
Дочь: Домника Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Лавров
Рождение ребёнка
23.09.1881
Сын: Дмитрий Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Лавров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агафон Лавров
Смерть
Неизвестно