Чистяков Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Чистяков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1848
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пепелова (Чистякова) Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Чистякова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Чистякова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Чистяков Василий Федорович
Мать ребёнка: Чистякова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Чистяков Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Чистякова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Чистяков Александр Федорович
Мать ребёнка: Чистякова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Чистякова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Чистякова Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно