Хуснизямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснизямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1858

Сын: Мухаметзян Ахметзян Улы

Отец ребёнка: Ахметзян Абдуллатифов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
22.07.1878

Сын: Хакимзян Ахметзян Улы

Отец ребёнка: Ахметзян Абдуллатифов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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