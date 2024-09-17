Черемухин Иван Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти20.11.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Черемухин Николай Иванович
Мать ребёнка: Черемухина Мария Нефедовна
Смерть
20.11.1948
Сутоки, Лесной муниципальный район, Тверская область
д. Сутоки от старости. Заявитель Столярова Мария Яковлевна