Черемухин Иван Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемухин Иван Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

20.11.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Черемухин Николай Иванович

Мать ребёнка: Черемухина Мария Нефедовна

Смерть
20.11.1948
Сутоки, Лесной муниципальный район, Тверская область
д. Сутоки от старости. Заявитель Столярова Мария Яковлевна

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