Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиДо 1861
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Смерть
До 1861