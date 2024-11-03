Евдокия Егоровна Около 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

До 1861

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1846 г.р.
Около 1855 г.р.

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Смерть
До 1861

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