Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фадеев Семен (Симки) Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно