Бунаков Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Бунаков Артамон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Афросинья
Мать ребёнка: Бунакова Степанида
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Бунакова Степанида
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Бунакова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бунакова Степанида
Смерть
Неизвестно