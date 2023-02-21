Бунаков Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунаков Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Бунаков Артамон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Афросинья

Мать ребёнка: Бунакова Степанида

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Бунакова Степанида

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Бунакова Степанида

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунакова Степанида

Смерть
Неизвестно
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