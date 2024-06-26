Панкова (Докукина) Феодосия Андрианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1881 ст.
Дочь: Лукоянова (Панкова) Агапия Андреева
Отец ребёнка: Панков Андрей (Андриан) Устинович
Рождение ребёнка
08.08.1883
Отец ребёнка: Панков Андрей (Андриан) Устинович
Рождение ребёнка
20.09.1885 ст.
Отец ребёнка: Панков Андрей (Андриан) Устинович
Рождение ребёнка
16.10.1886 ст.
Отец ребёнка: Панков Андрей (Андриан) Устинович
Рождение ребёнка
10.03.1894 ст.
Дочь: Панкова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Панков Андрей (Андриан) Устинович
Рождение ребёнка
31.07.1896 ст.
Отец ребёнка: Панков Андрей (Андриан) Устинович
Смерть
Неизвестно