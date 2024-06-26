Панкова (Докукина) Феодосия Андрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова (Докукина) Феодосия Андрианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Андрей (Андриан) Устинович

Рождение ребёнка
13.04.1881 ст.

Дочь: Лукоянова (Панкова) Агапия Андреева

Отец ребёнка: Панков Андрей (Андриан) Устинович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1883

Сын: Панков Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Панков Андрей (Андриан) Устинович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1885 ст.

Сын: Панков Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Панков Андрей (Андриан) Устинович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1886 ст.

Сын: Панков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Панков Андрей (Андриан) Устинович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1894 ст.

Дочь: Панкова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Панков Андрей (Андриан) Устинович

Рождение ребёнка
31.07.1896 ст.

Сын: Панков Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Панков Андрей (Андриан) Устинович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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