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Обухова Ирина Савинова

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Место рождения

поч. Ожеговский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Ожеговский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Матрена Петрова

Отец ребёнка: Обухов Петр Васильев

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Феврония Петрова

Отец ребёнка: Обухов Петр Васильев

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Обухов Михаил (Михей) Петров

Отец ребёнка: Обухов Петр Васильев

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Петр Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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