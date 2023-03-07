Обухова Ирина Савинова
Место рожденияпоч. Ожеговский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Ожеговский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Матрена Петрова
Отец ребёнка: Обухов Петр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Феврония Петрова
Отец ребёнка: Обухов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1761
Сын: Обухов Михаил (Михей) Петров
Отец ребёнка: Обухов Петр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обухов Петр Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762