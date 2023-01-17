Косов Василий Логинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1671 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1671 ст.
Отец: Косов Логинко
Мать: не указана
Место жительства
По 1719 ст.
согласно переписи 1710 и 1719 г проживал в починке Филки Хлопова с женой Анной дочерью Терентьева и детьми: Трифан 1702 г.р. Татьяна 1706 г.р. Филипп 1716 г.р.
Место жительства
По 1719 ст.
согласно переписи 1710 и 1719 г проживал в починке Филки Хлопова с женой Анной дочерью Терентьева и детьми: Трифан 1702 г.р. Татьяна 1706 г.р. Филипп 1716 г.р.
Смерть
Неизвестно