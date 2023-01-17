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Косов Василий Логинов

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Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1671 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671 ст.

Отец: Косов Логинко

Мать: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
По 1719 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно переписи 1710 и 1719 г проживал в починке Филки Хлопова с женой Анной дочерью Терентьева и детьми: Трифан 1702 г.р. Татьяна 1706 г.р. Филипп 1716 г.р.
Место жительства
По 1719 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно переписи 1710 и 1719 г проживал в починке Филки Хлопова с женой Анной дочерью Терентьева и детьми: Трифан 1702 г.р. Татьяна 1706 г.р. Филипп 1716 г.р.
Смерть
Неизвестно
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