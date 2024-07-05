Katzenellenpogen Landau (Horowitz) Rachel Reize Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Katzenellenpogen Landau (Horowitz) Rachel Reize

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1803

Пол

Женский

Отец

1715 г.р.

Мать

Около 1720 г.р.

Дети

1758 г.р.
1783 г.р.
Около 1800 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger

Мать: Horowitz (Babad) Reitze

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ertechik (Landau) Redel

Отец ребёнка: Landau Ya'Akov (Jacovka) Jacobke

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Landau Ya'Akov (Jacovka) Jacobke

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Landau Ya'Akov (Jacovka) Jacobke

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Landau Ya'Akov (Jacovka) Jacobke

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Landau Ya'Akov (Jacovka) Jacobke

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Landau Ya'Akov (Jacovka) Jacobke

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Katzenellenpogen Zeev Wolf

Отец ребёнка: Katzenellenpogen Menachem Nachum

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758

Сын: Landau Shmuel

Отец ребёнка: Landau Ya'Akov (Jacovka) Jacobke

Рождение ребёнка
1783

Сын: Katzenellenbogen Meshullam Zalman

Отец ребёнка: Katzenellenpogen Menachem Nachum

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Katzenellenbogen Moses Abd Kremenchug

Отец ребёнка: Katzenellenpogen Menachem Nachum

Смерть
1803

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