Katzenellenpogen Landau (Horowitz) Rachel Reize
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1803
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ertechik (Landau) Redel
Отец ребёнка: Landau Ya'Akov (Jacovka) Jacobke
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Katzenellenpogen Zeev Wolf
Отец ребёнка: Katzenellenpogen Menachem Nachum
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Сын: Landau Shmuel
Отец ребёнка: Landau Ya'Akov (Jacovka) Jacobke
Рождение ребёнка
1783
Сын: Katzenellenbogen Meshullam Zalman
Отец ребёнка: Katzenellenpogen Menachem Nachum
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Katzenellenbogen Moses Abd Kremenchug
Отец ребёнка: Katzenellenpogen Menachem Nachum
Смерть
1803