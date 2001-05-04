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Яговкин Иван Юрьевич
Яговкин Иван Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.05.2001
Пол
Мужской
Отец
Яговкин Юрий
Мать
Яговкина Мария Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.2001
Отец:
Яговкин Юрий
Мать:
Яговкина Мария Васильевна
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