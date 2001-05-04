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Яговкин Иван Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.2001

Отец: Яговкин Юрий

Мать: Яговкина Мария Васильевна

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