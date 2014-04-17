Суржа Кирилл Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суржа Кирилл Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.2014

Отец: не указан

Мать: Суржа Светлана Леонидовна

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