Лазарева (Гаврилкина) Любовь
Место рожденияЛюбимовка, Россия
Дата рождения16.09.1953
Дата смерти16.03.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1953
Отец: Гаврилкин Василий
Мать: скрыто настройками приватности
Любимовка, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Заслуженный экономист Республики Татарстан
Смерть
16.03.2001
Похороны
Неизвестно
Любимовка, Россия