Лазарева (Гаврилкина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Гаврилкина) Любовь

Место рождения

Любимовка, Россия

Дата рождения

16.09.1953

Дата смерти

16.03.2001

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1953

Отец: Гаврилкин Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Любимовка, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Заслуженный экономист Республики Татарстан
Смерть
16.03.2001
Похороны
Неизвестно
Любимовка, Россия