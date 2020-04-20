Маликов Владимир Иванович
Место рожденияЗаглядино
Дата рождения21.03.1950
Дата смерти20.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1950
Бракосочетание
1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.04.2020