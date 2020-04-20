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Маликов Владимир Иванович

Место рождения

Заглядино

Дата рождения

21.03.1950

Дата смерти

20.04.2020

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1950

Отец: Маликов Иван Семёнович

Мать: Маликова (Кузнецова) Зоя Ивановна

Бракосочетание
1977

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.04.2020

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