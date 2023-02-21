Кандалов Гаврила Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКандалов Гаврила Иванов

Кандалов Гаврила Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1761 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: Кандалов Иван Савельев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Добрякова Анастасия Гаврилова

Мать ребёнка: Кандалова Устинья

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Кандалов Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Кандалова Устинья

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Александра Гаврилова

Мать ребёнка: Кандалова Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандалова Устинья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close