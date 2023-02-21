Кандалов Гаврила Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец: Кандалов Иван Савельев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Добрякова Анастасия Гаврилова
Мать ребёнка: Кандалова Устинья
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Мать ребёнка: Кандалова Устинья
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Александра Гаврилова
Мать ребёнка: Кандалова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кандалова Устинья
Смерть
Неизвестно