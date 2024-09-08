Бычкова Марфа Евсеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бычкова Марфа Евсеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1892 ст.

Дочь: Бычкова Агрипина Петрова

Отец ребёнка: Бычков Петр Иванов

Новая, Клин, Московская область
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2386/ Стр.: 217.
Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Бычков Алексей Петров

Отец ребёнка: Бычков Петр Иванов

Новая, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно

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