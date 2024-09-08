Бычкова Марфа Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1892 ст.
Дочь: Бычкова Агрипина Петрова
Отец ребёнка: Бычков Петр Иванов
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2386/ Стр.: 217.
Рождение ребёнка
1897 ст.
Отец ребёнка: Бычков Петр Иванов
Смерть
Неизвестно