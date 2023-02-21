Кретинина Зоя Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кретинина Зоя Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кретинин Николай Кондратьевич

Рождение ребёнка
10.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кретинин Николай Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кретинин Николай Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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