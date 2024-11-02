Мезрин Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1899
Отец: Мезрин Петр Иванович
Мать: не указана
корни 249 МПП
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезрина Анна Павловна
Рождение ребёнка
08.08.1919
Дочь: (Мезрина) Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-NXZJ?i=194&cat=745973 корни 249 МПП
Упоминание
08.08.1919
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-NXZJ?i=194&cat=745973
Рождение ребёнка
19.10.1924
Дочь: (Мезрина) Нина Петровна
Мать ребёнка: не указана
корни 400 Нина М 1700-2-71
Смерть
Неизвестно