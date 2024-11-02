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Мезрин Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1899

Отец: Мезрин Петр Иванович

Мать: не указана

корни 249 МПП
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина Анна Павловна

Рождение ребёнка
08.08.1919

Дочь: (Мезрина) Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-NXZJ?i=194&cat=745973 корни 249 МПП
Упоминание
08.08.1919
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-NXZJ?i=194&cat=745973
Рождение ребёнка
19.10.1924

Дочь: (Мезрина) Нина Петровна

Мать ребёнка: не указана

корни 400 Нина М 1700-2-71
Смерть
Неизвестно

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