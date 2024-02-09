Пловников Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пловникова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
08.08.2021
Дочь: Пловникова Анна Александровна
Мать ребёнка: Пловникова Екатерина Михайловна