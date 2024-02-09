Пловников Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пловников Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2021 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пловникова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
08.08.2021

Дочь: Пловникова Анна Александровна

Мать ребёнка: Пловникова Екатерина Михайловна

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