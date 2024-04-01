Игнатьева Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Игнатьев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Игнатьев Иван

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1930

Дочь: Морова (Игнатьева) Роза Ивановна

Отец ребёнка: Игнатьев Иван

Рождение ребёнка
15.04.1938

Дочь: Кулакова (Игнатьева) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Игнатьев Иван

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