Игнатьева Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Евгений Иванович
Отец ребёнка: Игнатьев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Игнатьев Иван
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1930
Дочь: Морова (Игнатьева) Роза Ивановна
Отец ребёнка: Игнатьев Иван
Рождение ребёнка
15.04.1938
Дочь: Кулакова (Игнатьева) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Игнатьев Иван