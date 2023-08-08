Фёдорова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
Около 1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1937

Дочь: Фёдорова Раиса Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Фёдоров Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Ифтеич (Ифтеевич)

Смерть
Неизвестно
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