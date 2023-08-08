Фёдорова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.01.1937
Дочь: Фёдорова Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Фёдоров Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
05.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван Ифтеич (Ифтеевич)
Смерть
Неизвестно