Цыплакова (Голондарева) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1991
Рождение ребёнка
2014
Дочь: Цыплакова Дарья Игоревна
Отец ребёнка: Цыплпков Игорь Евгеньевич
Рождение ребёнка
2017
Дочь: Цыплакова Мария Игоревна
Отец ребёнка: Цыплпков Игорь Евгеньевич
Рождение ребёнка
2019
Дочь: Цыплакова Ксения Игоревна
Отец ребёнка: Цыплпков Игорь Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно