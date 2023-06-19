Цыплакова (Голондарева) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыплакова (Голондарева) Вера Николаевна

Место рождения

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1991

Отец: Голондарев Николай Александрович

Мать: Голондарева Елена Михайловна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
2014

Дочь: Цыплакова Дарья Игоревна

Отец ребёнка: Цыплпков Игорь Евгеньевич

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
2017

Дочь: Цыплакова Мария Игоревна

Отец ребёнка: Цыплпков Игорь Евгеньевич

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
2019

Дочь: Цыплакова Ксения Игоревна

Отец ребёнка: Цыплпков Игорь Евгеньевич

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыплпков Игорь Евгеньевич