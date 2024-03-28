Стативко (Стативко) Елизавета (Леся) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стативко (Стативко) Елизавета (Леся)

Место рождения

г.Донецк

Дата рождения

08.03.1922

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1922

Отец: Стативко Михаил

Мать: Стативко (Фандеева) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самко (Лакиенко) Валентина

Отец ребёнка: Лакиенко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лакиенко Василий

Бракосочетание
1941

Муж: Рутман ?

Рождение ребёнка
06.04.1945

Дочь: Штуль (Гладкова) Галина

Отец ребёнка: Гладков Гаврила

Смерть
2012
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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