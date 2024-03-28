Стативко (Стативко) Елизавета (Леся)
Место рожденияг.Донецк
Дата рождения08.03.1922
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1922
Отец: Стативко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самко (Лакиенко) Валентина
Отец ребёнка: Лакиенко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лакиенко Василий
Бракосочетание
1941
Муж: Рутман ?
Рождение ребёнка
06.04.1945
Дочь: Штуль (Гладкова) Галина
Отец ребёнка: Гладков Гаврила
Смерть
2012
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно