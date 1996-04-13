Журавлева Апполинария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1919
Дата смерти13.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1937
Дочь: Журавлева Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Артемьевич
Рождение ребёнка
20.05.1940
Дочь: Зверева (Журавлева) Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Артемьевич
Смерть
13.04.1996