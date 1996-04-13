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Журавлева Апполинария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1919

Дата смерти

13.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1919

Отец: Журавлев Василий Николаевич

Мать: Журавлева Ольга Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Дмитрий Артемьевич

Рождение ребёнка
08.07.1937

Дочь: Журавлева Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Артемьевич

Рождение ребёнка
20.05.1940

Дочь: Зверева (Журавлева) Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Артемьевич

Смерть
13.04.1996

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