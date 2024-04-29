Усова Параскева Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова Параскева Власова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1845 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1863 ст.

Дочь: Евдокия Лаврентьева

Отец ребёнка: Усов Лаврентий Николаев

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №864, стр. 145
Рождение ребёнка
13.01.1865 ст.

Сын: Усов Петр Лаврентьев

Отец ребёнка: Усов Лаврентий Николаев

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Лаврентий Николаев

Смерть
Неизвестно
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