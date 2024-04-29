Усова Параскева Власова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1863 ст.
Дочь: Евдокия Лаврентьева
Отец ребёнка: Усов Лаврентий Николаев
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №864, стр. 145
Рождение ребёнка
13.01.1865 ст.
Сын: Усов Петр Лаврентьев
Отец ребёнка: Усов Лаврентий Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно