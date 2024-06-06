Белоус Ефросинья Иванова 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белоус Ефросинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Антон Яковлев

Рождение ребёнка
1893

Сын: Белоус Спиридон Антонович

Отец ребёнка: Белоусов Антон Яковлев

Александрийский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Белоус Андрей Антонов

Отец ребёнка: Белоусов Антон Яковлев

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Белоус Фекла Антонова

Отец ребёнка: Белоусов Антон Яковлев

Пресновка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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