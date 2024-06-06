Белоус Ефросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Белоус Спиридон Антонович
Отец ребёнка: Белоусов Антон Яковлев
Александрийский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Белоусов Антон Яковлев
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Белоус Фекла Антонова
Отец ребёнка: Белоусов Антон Яковлев
Пресновка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно