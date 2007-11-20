Яровикова (Ковенкова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровикова (Ковенкова) Зоя

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Место рождения

дер.Ургакш Советского района Марийской АССР

Дата рождения

23.02.1928

Дата смерти

20.11.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

дер.Ургакш Советского района Марийской АССР
Образование
03.11.1952
Средняя сельскохозяйственная школа по подготовке председателейколхозов (с.Ежово Марийской АССР)
агроном
Бракосочетание
07.11.1954

Муж: Яровиков Николай Егорович

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Смерть
20.11.2007
г.Йошкар-Ола
Похороны
Неизвестно
село Вятское Советского района Республики Марий Эл
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