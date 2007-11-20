Яровикова (Ковенкова) Зоя
Место рождениядер.Ургакш Советского района Марийской АССР
Дата рождения23.02.1928
Дата смерти20.11.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
дер.Ургакш Советского района Марийской АССР
Образование
03.11.1952
Средняя сельскохозяйственная школа по подготовке председателейколхозов (с.Ежово Марийской АССР)
агроном
Бракосочетание
07.11.1954
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Смерть
20.11.2007
г.Йошкар-Ола
Похороны
Неизвестно
село Вятское Советского района Республики Марий Эл