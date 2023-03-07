Дресвянников Лука Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Дресвянникова Параскева Семенова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мохова Евдокия Лукина
Мать ребёнка: Дресвянникова Параскева Семенова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Дресвянников Никита Лукич
Мать ребёнка: Дресвянникова Параскева Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно