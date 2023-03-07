Дресвянников Лука Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дресвянников Лука Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Дресвянников Игнаий Иевлев

Мать: Дресвянникова Ксения Аврамова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Дресвянников Антон Лукич

Мать ребёнка: Дресвянникова Параскева Семенова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мохова Евдокия Лукина

Мать ребёнка: Дресвянникова Параскева Семенова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Дресвянников Никита Лукич

Мать ребёнка: Дресвянникова Параскева Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвянникова Параскева Семенова

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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