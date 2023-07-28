Васильев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

10.06.1883 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
10.06.1883 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Отставной унтер-офицер, 59 лет. Умер от припадка. В связи со следствием указана только дата погребения.

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