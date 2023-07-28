Васильев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти10.06.1883 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
10.06.1883 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Отставной унтер-офицер, 59 лет. Умер от припадка. В связи со следствием указана только дата погребения.